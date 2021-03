Sanremo 2021 | intervista ad Annalisa | «Celebro la voglia di non mollare e la mia libertà» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 2 marzo 2021) Una canzone d’amore, sì. Ma non solo. L’amore cantato dain Dieci – il brano che concorrerà nella sezione Campioni della 71esima edizione del Festival di– racchiude in sé «la manifestazione delladi non». «Nel racconto dell’amore – spiega– ci sono dentro tante cose. Faccio fatica a ricondurre l’amore a qualcosa di specifico: c’è l’amore intimo e privato, c’è l’amore verso la musica, c’è l’amore verso le passioni, c’è amore per tutto quello che ci fa essere vivi e che dà energia ai nostri giorni». Un canto che è anche una chiusura di un primo cerchio artistico e personale, dopo 10 anni di carriera. Anni in cui la consapevolezza diè sempre più maturata, sino a renderla quella che è oggi. Dieci è una celebrazione ...