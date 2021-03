Sanremo 2021, il racconto di Bugo del suo giorno di Festival tra colazione e tampone – Video (Di martedì 2 marzo 2021) Alle stories su Instagram Bugo affida il racconto del suo secondo Festival di Sanremo, dopo la celebre uscita di scena dello scorso anno sul palco con Morgan. Come si sa, quest’anno il Festival è all’insegna – giustamente – delle regole anti-Covid. Ecco, quindi, colazione e tampone per il cantautore milanese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Alle stories su Instagramaffida ildel suo secondodi, dopo la celebre uscita di scena dello scorso anno sul palco con Morgan. Come si sa, quest’anno ilè all’insegna – giustamente – delle regole anti-Covid. Ecco, quindi,per il cantautore milanese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

