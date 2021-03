Sanremo 2021 | il cantante salta la prima serata a causa del Coronavirus Di chi si tratta

(Di martedì 2 marzo 2021) Non c’erano dubbi sul fatto che questo Festival disarebbe stato difficile da organizzare e portare avanti. Proprio oggi, infatti, una notizia dell’ultimo minuto ha costretto gli organizzatori della kermesse musicale ad apportare alcune modifiche alla. Brutto colpo per Irama Il festival della musica italiana non sembra iniziare sotto i migliori auspici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRai (@rai) Dopo mille polemiche, la kermesse musicale inizierà stasera; tuttavia, nonostante i numerosi protocolli per evitare la diffusione del Covid-19, una notizia dell’ultima ora rischia di mettere sottosopra la scaletta del festival. Dopo il caso rientrato di Moreno il Biondo, del gruppo musicale ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Lady_Pirate : RT @AchilleIDOL: SANREMO 2021 QUESTA NOTTE #directedbyachillelauro - DanyEffe83 : RT @Adnkronos: #Sanremo2021, controlli #antiterrorismo ed elicottero anti-#assembramenti -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Primo intoppo Covid al Festival di. In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama , l'artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato,...Veronica Scopelliti, in arte Noemi , è pronta per la sua apparizione sul palco di. Il brano scelto per il Festival è " Glicine ". Su queste note proverà a imporsi in questa sua sesta partecipazione come concorrente, alle quali occorre aggiungere la volta in cui ha ...Il Consorzio e il festival della canzone italiana rinnovano la loro partnership in nome dell’educazione ambientale. E c’è anche il “Corepla Song Award” Sarà un festival di Sanremo blindatissimo quello ...“Scopriti”, testo canzone Folcast, significato e analisi del brano che l’artista porta al Festival di Sanremo 2021 e con cui parla di solitudine e rinascita Folcast si presenta al Festival di Sanremo ...