Sanremo 2021, i 26 cantanti (big) in gara al Festival (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021 cantanti – Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2021 che vedrà 26 cantanti (big o campioni) sfidarsi con le rispettive canzoni inedite. Tanti artisti di tanti generi diversi che calcheranno il palco del teatro Ariston per la prima volta vuoto (il pubblico non potrà accedere a causa dell’emergenza Covid). Ma vediamo insieme i 26 partecipanti al Festival e i titoli dei loro brani: Francesco Renga: “Quando trovo te” Coma Cose: “Fiamme negli occhi” Gaia: “Cuore amaro” Irama: “La genesi del tuo colore” Fulminacci: “Santa Marinella” Madame: “Voce” Willy Peyote: “Mai dire mai (La locoura)” Orietta Berti: “Quando ti sei innamorato” Ermal Meta: “Un milione di cose da dirti” Fasma: “Parlami” Arisa: ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021)– Dal 2 al 6 marzosu Rai 1 va in onda ildiche vedrà 26(big o campioni) sfidarsi con le rispettive canzoni inedite. Tanti artisti di tanti generi diversi che calcheranno il palco del teatro Ariston per la prima volta vuoto (il pubblico non potrà accedere a causa dell’emergenza Covid). Ma vediamo insieme i 26 partecipanti ale i titoli dei loro brani: Francesco Renga: “Quando trovo te” Coma Cose: “Fiamme negli occhi” Gaia: “Cuore amaro” Irama: “La genesi del tuo colore” Fulminacci: “Santa Marinella” Madame: “Voce” Willy Peyote: “Mai dire mai (La locoura)” Orietta Berti: “Quando ti sei innamorato” Ermal Meta: “Un milione di cose da dirti” Fasma: “Parlami” Arisa: ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Italia_Notizie : Sanremo 2021, la diretta della prima serata: Noemi al posto di Irama. Tutti i primi 13 cantanti in gara e gli ospit… - Leaderdelsettor : RT @Corriere: Sanremo, membro dello staff positivo al test Covid: Irama oggi non canta, al suo posto Noemi -