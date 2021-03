Sanremo 2021 | gli abiti di Fedez al Festival | look | stilista | vestiti

Leggi su tpi

(Di martedì 2 marzo 2021) Quali sono glidialdia cui partecipa come concorrente? In questo articolo trovate tutte le immagini con idel cantante per le cinque serate della kermesse canora in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.prima serata Di seguito glidiper la prima serata deldi: Notizia in aggiornamento Qual è lodialdi? A vestire il cantante è Donatella Versace con la “consulenza” della moglie Chiara Ferragni, che non ha esitato ad accompagnarlo nell’atelier della ...