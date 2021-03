Sanremo 2021 | gli abiti dei Maneskin al Festival | look | stilista | vestiti

Leggi su tpi

(Di martedì 2 marzo 2021) Quali sono glideialdia cui partecipa come concorrente? In questo articolo trovate tutte le immagini con idella band per le cinque serate della kermesse canora in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo.prima serata Di seguito glideiper la prima serata deldi: Notizia in aggiornamento Qual è lodeial? A vestire i giovani romani, noti per la loro partecipazione a X Factor e i successivi ottimi risultati sul mercato discografico sarà Ermes. Da tempo infatti gli artisti della band sono ...