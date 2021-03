Sanremo 2021, è (già) Ibra-show: «Questo è il Festival di Zlatan, queste sono le mie regole» (Di martedì 2 marzo 2021) Saggezza popolare imporrebbe a ciascun professionista di tenersi stretto il proprio mestiere, senza cedere al richiamo della vanità, all’ambizione, alla curiosità. A quegli impulsi spesso rovinosi, cui Zlatan Ibrahimovi? è riuscito a dare un nuovo significato. Il calciatore, che Amadeus ha voluto con sé al Festival di Sanremo, ha calcato il palcoscenico dell’Ariston con padronanza e credibilità. Quasi che il ruolo di presentatore sia nato con lui, ben prima del pallone. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 marzo 2021) Saggezza popolare imporrebbe a ciascun professionista di tenersi stretto il proprio mestiere, senza cedere al richiamo della vanità, all’ambizione, alla curiosità. A quegli impulsi spesso rovinosi, cui Zlatan Ibrahimovi? è riuscito a dare un nuovo significato. Il calciatore, che Amadeus ha voluto con sé al Festival di Sanremo, ha calcato il palcoscenico dell’Ariston con padronanza e credibilità. Quasi che il ruolo di presentatore sia nato con lui, ben prima del pallone.

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - millevoltetua : Per me @LoredanaBerte ha vinto Sanremo 2021 - shaedowhunter : RT @inapproprihate: canzone migliore di Sanremo 2021 finora e non è nemmeno in gara #Sanremo2021 -