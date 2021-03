Sanremo 2021 | Diodato primo super ospite | l’emozionante esibizione di Diodato che canta Fai rumore

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival diè partito subito in quinta in questa prima serata della 71° edizione. Sul palco è in arrivo ildi questa sera:, vincitore dell’edizione della kermesse dell’anno scorso con Fai. Ilnte ne ripropone una struggente interpretazione, introdotto dal messaggio di Amadeus che ne ricorda la vittoria: “Era l’8 febbraio di un anno fa…“. Gara Nuove Proposte: passano Folcast e Gaudiano Amadeus ha ufficialmente aperto le danze, dando il via alla prima serata del Festival con un messaggio di speranza attraverso una lettera. Ma il momento introduttivo lascia subito spazio alverdetto di questo Festival di, che sancisce l’eliminazione di ...