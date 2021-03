Sanremo 2021, Diodato canta “Fai rumore” (Di martedì 2 marzo 2021) Diodato apre il Festival di Sanremo 2021 con “Fai rumore”, canzone vincitrice della scorsa edizione del Festival. L’artista torna sul palco dell’Ariston poco più di un anno dopo il titolo conquistato nel 2020. Palese l’emozione del cantante che lo scorso anno, dallo stesso palco, alzò il Leone d’oro, il riconoscimento più prestigioso consegnato a uno solo degli artisti in gara. A volere che fosse lui ad aprire la 71esima edizione è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus, per un debutto ad alto tasso di emozione. “Fai rumore” è stata tra le canzoni maggiormente intonate dagli italiani durante i primi mesi di quarantena, nonché canzone simbolo di uno degli ultimi momenti di normalità vissuti prima della pandemia di Covid-19. Amadeus: "‘Fai rumore' ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021)apre il Festival dicon “Fai”, canzone vincitrice della scorsa edizione del Festival. L’artista torna sul palco dell’Ariston poco più di un anno dopo il titolo conquistato nel 2020. Palese l’emozione delnte che lo scorso anno, dallo stesso palco, alzò il Leone d’oro, il riconoscimento più prestigioso consegnato a uno solo degli artisti in gara. A volere che fosse lui ad aprire la 71esima edizione è stato il conduttore e direttore artistico Amadeus, per un debutto ad alto tasso di emozione. “Fai” è stata tra le canzoni maggiormente intonate dagli italiani durante i primi mesi di quarantena, nonché canzone simbolo di uno degli ultimi momenti di normalità vissuti prima della pandemia di Covid-19. Amadeus: "‘Fai' ...

