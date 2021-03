Sanremo 2021, comincia il festival dell’era Covid. Amadeus e Fiorello: «Dedicato al Paese che lotta» (Di martedì 2 marzo 2021) Alessia Bonari, il volto simbolo della lotta al virus Ha mostrato i segni del duro lavoro nel reparto anti Covid del suo ospedale di Milano. Le 15 ore di mascherina al giorno sono state riassunte in una sua foto che ha fatto il giro del mondo. Alessia Bonari fa l’infermiera e dopo un turno massacrante di lavoro mesi fa ha postato il selfie simbolo della lotta al virus. «Non bisogna abbassare la guardia, insieme ce la faremo», l’operatrice sanitaria sorride sul palco dell’Ariston. pic.twitter.com/yOMAiQtFyS— Rai1 (@RaiUno) March 2, 2021 Il festival di Zlatan «Un onore per me essere qui ma è un onore anche per te avermi qui». Zlatan Ibrahimovic parla così ad Amadeus e arriva come un ciclone a dettare le regole. Troppi cantanti? Vendiamoli. Il palco? Troppo piccolo. ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Alessia Bonari, il volto simbolo dellaal virus Ha mostrato i segni del duro lavoro nel reparto antidel suo ospedale di Milano. Le 15 ore di mascherina al giorno sono state riassunte in una sua foto che ha fatto il giro del mondo. Alessia Bonari fa l’infermiera e dopo un turno massacrante di lavoro mesi fa ha postato il selfie simbolo dellaal virus. «Non bisogna abbassare la guardia, insieme ce la faremo», l’operatrice sanitaria sorride sul palco dell’Ariston. pic.twitter.com/yOMAiQtFyS— Rai1 (@RaiUno) March 2,Ildi Zlatan «Un onore per me essere qui ma è un onore anche per te avermi qui». Zlatan Ibrahimovic parla così ade arriva come un ciclone a dettare le regole. Troppi cantanti? Vendiamoli. Il palco? Troppo piccolo. ...

