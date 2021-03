Sanremo 2021, chi sono i Dellai: due gemelli tra le Nuove proposte (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca e Matteo Dellai, sono due gemelli che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021, durante il primo lockdown hanno creato un progetto musicale, adesso inaspettatamente sono alle porte dell’Ariston. Luca e Matteo Dellai sono gemelli, e si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove proposte con il brano “Io sono Luca”. Sanremo 2021, chi sono i Dellai, i due gemelli nelle Nuove proposte (Rai Play)La passione per la musica è cominciata sin dalle scuole medie, dove il padre di Luca e Matteo regalò loro una vecchia chitarra, da quel momento i due ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Luca e Matteodueche parteciperanno al Festival di, durante il primo lockdown hanno creato un progetto musicale, adesso inaspettatamentealle porte dell’Ariston. Luca e Matteo, e si esibiranno insieme sul palco dell’Ariston nella categoriacon il brano “IoLuca”., chi, i duenelle(Rai Play)La passione per la musica è cominciata sin dalle scuole medie, dove il padre di Luca e Matteo regalò loro una vecchia chitarra, da quel momento i due ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Agenzia_Italia : Tutto quello che vorreste sapere sul festival di Sanremo e non avete osato guardare - parabatairs : RT @hobimyoongi: qui per confermare che i måneskin sono la cosa più bella che questo sanremo 2021 potesse portare su quel palco,hanno una l… -