Sanremo 2021, chi è la pattinatrice con Colapesce-Dimartino (foto e video)? (Di martedì 2 marzo 2021) Durante l'esibizione del brano "Musica leggerissima" di Colapesce-Dimartino, in gara al Festival di Sanremo 2021, al loro fianco sul palco del Teatro Ariston abbiamo visto danzare una pattinatrice a rotelle, a ritmo delle note del brano. Come si chiama la ragazza sui pattini a rotelle che ha danzato con Colapesce-Dimartino? Il suo nome è Paola Fraschini ed è una vera e propria star della sua disciplina. Nata a Genova nel 1984, Fraschini vanta un palmares davvero niente male, con numerose medaglie d'oro. La prima l'ha vinta nel 2009, nel Campionato del mondo a Friburgo, nella categoria "Solo dance senior". Nei cinque anni successivi ha sempre ottenuto il primo posto, nella stessa categoria, a Portimão, Brasilia, Auckland, Tapei e Reus. Ottiene l'oro anche nella ...

