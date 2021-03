Sanremo 2021 | canzone Fedez e Francesca Michelin | testo | significato | video di “Chiamami per nome”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021), l’attesa è finita. Tra gli artisti in gara al Festival di, dal 2 al 6 marzo in diretta dal Teatro Ariston dicon il brano “per”. Non appena disponibile verrà pubblicato anche ilcon l’esibizione di. Leggi anche:: chi sono i 26 cantanti in gara, duetti, datedelE’ “per ...