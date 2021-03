Sanremo 2021 | anticipazioni terza serata | 4 marzo | ospiti | esibizioni e duetti

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 marzo 2021) Giovedì 4andrà in onda il terzo appuntamento con il Festival di. In tale occasione si darà luogo al momento dei. I 26 concorrenti in gara, infatti, dovranno esibirsi da soli o in compagnia di un ospite d’onore per proporre uno dei brani della tradizione musicale italiana. Nel corso della puntata, poi, oltre alledei concorrenti in gara ci saranno anche deglispeciali e dei momenti di ilarità grazie, soprattutto, alla presenza di Fiorello. Scopriamo, dunque, nel dettaglio tutto quello che accadrà giovedì prossimo. Idelladel Festival diIl Festival diapre i battenti e, come già ...