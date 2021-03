Sanremo 2021, Alessia Bonari sul palco dell’Ariston: ecco chi è l’infermiera simbolo della prima ondata della pandemia di Covid (Di martedì 2 marzo 2021) “Sono un’infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io”. Era il 9 marzo di un anno fa quando Alessia Bonari è diventata il simbolo di tutti gli infermieri e i medici d’Italia nella lotta contro il Covid-19. Lo scatto, realizzato dopo un estenuante turno di lavoro in ospedale, la vedeva ritratta con il volto fortemente segnato dalla mascherina indossata per molte ore in corsia. “Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile”, le sue parole di un anno fa, accolte con più di un milione di like. 23 anni, originaria di Grosseto, Alessia lavora in un ospedale di Milano. Il suo volto è difficile da dimenticare per tutti noi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Sono un’infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io”. Era il 9 marzo di un anno fa quandoè diventata ildi tutti gli infermieri e i medici d’Italia nella lotta contro il-19. Lo scatto, realizzato dopo un estenuante turno di lavoro in ospedale, la vedeva ritratta con il volto fortemente segnato dalla mascherina indossata per molte ore in corsia. “Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile”, le sue parole di un anno fa, accolte con più di un milione di like. 23 anni, originaria di Grosseto,lavora in un ospedale di Milano. Il suo volto è difficile da dimenticare per tutti noi. ...

