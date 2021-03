San Cipirello (Palermo) – Battesimo finisce in rissa per una foto col bambino (Di martedì 2 marzo 2021) La scazzottata ha visto anche l’intervento del parroco che ha tentato di sedare gli animi tra due famiglie. Dodici persone sono state denunciate dopo la rissa scoppiata due settimane fa all’interno della chiesa madre di San Cipirello, cittadina in provincia di Palermo, dove due famiglie, a quanto pare già ai ferri corti da tempo, stavano partecipando alla cerimonia Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) La scazzottata ha visto anche l’intervento del parroco che ha tentato di sedare gli animi tra due famiglie. Dodici persone sono state denunciate dopo lascoppiata due settimane fa all’interno della chiesa madre di San, cittadina in provincia di, dove due famiglie, a quanto pare già ai ferri corti da tempo, stavano partecipando alla cerimonia

