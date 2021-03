Samsung Galaxy S21 Ultra, la fotocamera non convince (Di martedì 2 marzo 2021) Samsung Galaxy S21 Ultra totalizza meno punti del modello precedente. A non convincere gli esperti, alcuni aspetti della fotocamera. Paragonata ad un medio gamma Il nuovo nato di casa Samsung è ricercato come non mai. Il Galaxy S21 Ultra, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, ha da poco lasciato la casa produttrice per far sognare milioni di utenti in tutto il mondo, almeno quelli che possono permetterselo (parliamo di oltre 1000 euro a dispositivo). Il team di DxOMark ha come sempre effettuato dei test sul nuovo dispositivo messo in commercio ed il risultato è stato inaspettato: 121 punti contro i 126 del suo predecessore, l’S20 Ultra. Cosa non avrà convinto gli specialisti del settore? Presto detto: alcuni aspetti della ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021)S21totalizza meno punti del modello precedente. A nonre gli esperti, alcuni aspetti della. Paragonata ad un medio gamma Il nuovo nato di casaè ricercato come non mai. IlS21, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, ha da poco lasciato la casa produttrice per far sognare milioni di utenti in tutto il mondo, almeno quelli che possono permetterselo (parliamo di oltre 1000 euro a dispositivo). Il team di DxOMark ha come sempre effettuato dei test sul nuovo dispositivo messo in commercio ed il risultato è stato inaspettato: 121 punti contro i 126 del suo predecessore, l’S20. Cosa non avrà convinto gli specialisti del settore? Presto detto: alcuni aspetti della ...

Trubucle : @supportosamsung buongiorno, a metà gennaio ho comprato samsung Galaxy s21 ultra 5g e partecipato in tempo per aver… - manatweets : v iPhone 14 Pro to Sport Punch-Hole Camera a la Samsung Galaxy S21 #ITRTG #tech ? - lifestyleblogit : Come potrebbe essere il Samsung Galaxy S21 FE? Le prime indiscrezioni - - PortaleOfferte : ?? Che Prezzo! ?? Samsung Galaxy Watch Active2 Smartwatch Bluetooth 44 mm in Alluminio e Cinturino Sport ?? A soli:… - 107_studio : Samsung Galaxy S21 Ultra 5G e il fattaccio di DxOMark – Cosa è successo ? -