Salvini incalza Draghi: “Spero sia l’ultimo Dpcm, sui vaccini l’Ue si dia una mossa” (Di martedì 2 marzo 2021) Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe firmare il nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (qui le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo). Il primo dell’era Draghi e anche l’ultimo? Chissà, a chiederlo è certamente il leader della Lega Matteo Salvini. “Il rispetto della norma e della Costituzione deve tornare a prevalere, quindi che sia l’ultimo Dpcm e poi si passi ai decreti approvati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento”, afferma Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. E ha aggiunto: “Il cambiamento del governo Draghi passa anche attraverso la voce unica della comunità medica e scientifica, non si possono sentire 12 virologi al giorno che ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Nel pomeriggio di oggi, martedì 2 marzo, il presidente del Consiglio Mariodovrebbe firmare il nuovoche sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile (qui le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo). Il primo dell’erae anche? Chissà, a chiederlo è certamente il leader della Lega Matteo. “Il rispetto della norma e della Costituzione deve tornare a prevalere, quindi che siae poi si passi ai decreti approvati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento”, afferma, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. E ha aggiunto: “Il cambiamento del governopassa anche attraverso la voce unica della comunità medica e scientifica, non si possono sentire 12 virologi al giorno che ...

