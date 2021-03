Salerno | tenta di rubare un’auto | arrestato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto il pregiudicato E.R., 44enne nato a Pagani residente a Angri. Intorno alle 6 di questa mattina è pervenuta una telefonata al “112” che segnalava un individuo sospetto in via Trento. L’immediato intervento dell’Arma ha consentito di bloccare il soggetto dopo un breve inseguimento, sorpreso ad armeggiare vicino ad una Volkswagen Golf neltivo di rubarla. La perquisizione del soggetto ha portato al rinvenimento di attrezzi da scasso e di una centralina modificata. L’è stato tradotto questa mattina in Tribunale per il giudizio direttissimo. Grazie alla pronta segnalazione di un privato cittadino ed alla velocità del pronto intervento dell’Arma è stato possibile ...