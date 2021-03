SACE | Latini | “Al fianco delle imprese con 47 miliardi di risorse mobilitate nel 2020”

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – “Non ci sarà un vero rilancio” dell’economia italiana “senza la piena valorizzazionenostre eccellenze settoriali e della nostra capacità di export, elemento centrale della missione di”. Così l’’Amministratore Delegato di, Pierfrancesco, all’evento di presentazione della Risk Map 2021 di. Nel– ha spiegato – sono stateper circa 25di euro per l’export e l’internazionalizzazione e per circa 22in finanziamenti garantiti attraverso lo strumento di Garanzia Italia. Un intervento di di oltre 47di euro a supporto, “un risultato straordinario, in crescita nonostante ...

Giornaleditalia : Sace presenta la Risk Map 2021, Latini: 'Nessuna ripartenza senza economia sostenibile' - Riparte_Italia : RT @SACEgroup: “#Resilienza, #innovazione e #sostenibilità: sono questi i terreni su cui si giocherà la sfida della ripresa per rilanciare… - SACEgroup : “#Resilienza, #innovazione e #sostenibilità: sono questi i terreni su cui si giocherà la sfida della ripresa per ri… -

Ultime Notizie dalla rete : SACE Latini

Così l''Amministratore Delegato di, Pierfrancesco, all'evento di presentazione della Risk Map 2021 di. Nel 2020 - ha spiegato - sono state mobilitate risorse per circa 25 miliardi ...Così l''Amministratore Delegato di, Pierfrancesco, all'evento di presentazione della Risk Map 2021 di. Nel 2020 - ha spiegato - sono state mobilitate risorse per circa 25 miliardi ..."Non ci sarà un vero rilancio" dell'economia italiana "senza la piena valorizzazione delle nostre eccellenze settoriali e della nostra capacità ...Sace (gruppo Cdp) ha aggiornato la Risk Map al 2021, che sarà un anno segnato dalla ripresa ma in maniera eterogenea: ecco le varie zone verdi, rosse e gialle. Atradius vede il commercio globale in ri ...