Ryan Fischer | il primo messaggio del dogsitter | Il mio sangue scorreva

'È stata una chiamata molto ravvicinata con la morte'. Sono queste le parole di, il dog sitter di Lady Gaga aggredito durante il rapimento dei cani della cantant e che si trova in questi giorni in Italia per girare un film. Il collaboratore della star ha raccontato ...... Koji e Gustav , di proprietà di Lady Gaga, poi riportati alla polizia da una donna che sarebbe stata estranea ai fatti , il dog sitter della popstarrompe il silenzio. Lo fa in un lungo ...Dopo essere stati rapiti, i Bulldog francesi rubati a Lady Gaga Koji e Gustav sono stati restituiti incolumi alla polizia di Los Angeles ...Ryan Fischer parla del rapimento dei cani di Lady Gaga direttamente dal suo letto in ospedale, dove è stato trasportato in gravi condizioni.