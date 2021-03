Rugby | le convocate dell’Itali per il raduno verso il Sei Nazioni

(Di martedì 2 marzo 2021) La Nazionale Italiiana difemminiile si allenerà a Parma dal 12 al 14 marzo in vista dell’avvio del Sei2021, previsto nel weekend del 10-11 aprile a Padova contro l’Inghilterra. Il CT Andrea Di Giandomenico ha selezionato ventisei atleti che inizieranno la preparazione in terra emiliana.ITALIAFEMMINILE Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps) Lucia CAMMARANO (Belve Neroverdi, 24 caps) Micol CAVINA (Arredissima Villorba, 3 caps) Giulia CERATO (ValsuganaPadova, 5 caps) Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba, esordiente) Giordana DUCA (ValsuganaPadova, 18 caps) Giada FRANCO (Colorno, 17 caps) Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 75 caps) Lucia GAI (Valsugana ...

La Nazionale Italiiana di rugby femminiile si allenerà a Parma dal 12 al 14 marzo in vista dell'avvio del Sei Nazioni 2021, previsto nel weekend del 10-11 aprile a Padova contro l'Inghilterra. Il CT A ...
Per sopperire alle assenze dei due giovani flanker infortunati Iacopo Bianchi e Giovanni Licata, la rosa delle Zebre Rugby si rinforza con un altro innesto di spessore in vista della seconda metà dell ...