Rugby, i convocati dell’Italia per la sfida contro il Galles. Tornano in azzurro Rimpelli, Violi e Padovani (Di martedì 2 marzo 2021) Sabato 13 marzo alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia affronterà il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni di Rugby: Franco Smith, head coach della Nazionale italiana, ha infatti diramato l’elenco dei 32 convocati per il match. Il raduno degli azzurri scatterà giovedì 4 marzo a Roma. Tra i convocati Tornano a vestire la maglia azzurra Daniele Rimpelli, pilone sinistro che ha fatto il suo esordio in Nazionale nel match contro la Francia, Marcello Violi, che si è ben comportato nell’ultimo turno del PRO14 con le Zebre, ed Edoardo Padovani, trequarti del Benetton, che torna in Nazionale dopo l’infortunio patito nel corso dei recuperi di ottobre dello scorso Sei Nazioni. Andrea Zambonin, seconda linea del Calvisano è ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Sabato 13 marzo alle ore 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma l’Italia affronterà ilnella quarta giornata del Sei Nazioni di: Franco Smith, head coach della Nazionale italiana, ha infatti diramato l’elenco dei 32per il match. Il raduno degli azzurri scatterà giovedì 4 marzo a Roma. Tra ia vestire la maglia azzurra Daniele, pilone sinistro che ha fatto il suo esordio in Nazionale nel matchla Francia, Marcello, che si è ben comportato nell’ultimo turno del PRO14 con le Zebre, ed Edoardo, trequarti del Benetton, che torna in Nazionale dopo l’infortunio patito nel corso dei recuperi di ottobre dello scorso Sei Nazioni. Andrea Zambonin, seconda linea del Calvisano è ...

