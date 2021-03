Rugby femminile, World Rugby chiede il rinvio della Coppa del Mondo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Si va verso il rinvio della Coppa del Mondo di Rugby femminile, in programma dal 18 settembre al 16 ottobre 2021 in Nuova Zelanda: World Rugby ha infatti raccomandato lo slittamento al prossimo anno al Consiglio ed al Comitato Esecutivo, che si riuniranno la prossima settimana, rispettivamente l’8 ed il 9 marzo. La raccomandazione si basa sull’evoluzione del panorama globale dell’emergenza sanitaria, con la situazione che è ancora molto fluida. Inoltre è stata presa in considerazione la difficoltà per le squadre di prepararsi adeguatamente per il torneo. I GIRONI della Coppa DEL Mondo 2021 DI Rugby ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) Si va verso ildeldi, in programma dal 18 settembre al 16 ottobrein Nuova Zelanda:ha infatti raccomandato lo slittamento al prossimo anno al Consiglio ed al Comitato Esecutivo, che si riuniranno la prossima settimana, rispettivamente l’8 ed il 9 marzo. La raccomandazione si basa sull’evoluzione del panorama globale dell’emergenza sanitaria, con la situazione che è ancora molto fluida. Inoltre è stata presa in considerazione la difficoltà per le squadre di prepararsi adeguatamente per il torneo. I GIRONIDELDI...

