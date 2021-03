Rugby | blocco delle retrocessioni dal TOP10 Il resto dell’attività agonistica riprenderà in maniera facoltativa

(Di martedì 2 marzo 2021) Noninobbligatoria l’attivitàsocietà affiliate alla FIR, la Federazione Italiana: i campionati, ad esclusione del, dunque non assegneranno titoli, promozioni e, e così arriva ilanche per ledal massimo campionato maschile. Tra i campionati coinvolti dalla decisione anche la Serie A femminile. Si conclude così la nota stampa della Federazione: “L’attivitànon comporterà promozioni oper le Società affiliate. E’ altresì sospesa la retrocessione dal Peronialla Serie A Maschile per la stagione corrente“. Così il presidente FIR, Alfredo Gavazzi, ...

Gazzetta di Parma

'L'evoluzione della pandemia nel nostro Paese - ha commentato Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana Rugby - ha reso necessario definire un'alternativa concreta alla regolare disputa ...