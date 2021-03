Romagnoli | il rinnovo ora è un caso diplomatico Se arriva un' offerta

(Di martedì 2 marzo 2021) Il verdetto immediato dell'Olimpico non lascia spazio a dubbi: Fikayo Tomori in, Alessioout. La brillante prestazione del difensore anglo - canadese non ha fatto che confermare gli ...

_IlBoris : Non c'era stata una notizia negativa (ma manco positiva) che fosse una sul rinnovo di Romagnoli fino a ieri. Oggi c… - LukeRedblack : @Gazzetta_it @Angelredblack1 6 mln nessuno glieli da oggi. Io credo che il milan se arrivassero offerte per Romagno… - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: @Gazzetta_it Sicuramente #Tomori merita di essere riscattato. Su #Romagnoli qualche anno fa c'era l'interesse del #Chel… - Angelredblack1 : RT @Gazzetta_it: #Milan: #Romagnoli, il rinnovo ora è un caso diplomatico - Angelredblack1 : @Gazzetta_it Sicuramente #Tomori merita di essere riscattato. Su #Romagnoli qualche anno fa c'era l'interesse del… -

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli rinnovo

Ha fatto rumore in casa Milan l'esclusione di capitancontro la Roma. Le ultime sul futuro del difensore trae Juventus È tornato il sereno in casa Milan. La brillante e meritata vittoria sul campo della Roma ha messo fine alla mini ......che hanno comportato la necessità di fare una scelta fra gli attraversamenti in attesa di. ... Ivana Volpe FOX - ClaudiaCROMA - Kamilla Lucarelli KAMIMANI Foto drone gentilmente ...Milan: Tomori ha superato in gerarchia, almeno per il momento, il capitano Alessio Romagnoli, che ora vede più complicato il rinnovo ...Il futuro di Romagnoli al Milan è in bilico. Senza rinnovo del contratto, sarà cessione. Raiola per prolungare il contratto chiede un aumento.