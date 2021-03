Romagnoli, il rinnovo ora è un caso diplomatico. E il Milan fissa il prezzo (Di martedì 2 marzo 2021) Il verdetto immediato dell'Olimpico non lascia spazio a dubbi: Fikayo Tomori in, Alessio Romagnoli out. La brillante prestazione del difensore anglo - canadese non ha fatto che confermare gli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) Il verdetto immediato dell'Olimpico non lascia spazio a dubbi: Fikayo Tomori in, Alessioout. La brillante prestazione del difensore anglo - canadese non ha fatto che confermare gli ...

_Simo95_ : @NandoPiscopo1 @_IlBoris Oppure il rinnovo di gigio si gioca anche sul rinnovo di romagnoli come per dire per rinno… - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport dubbi sul rinnovo di Romagnoli, in scadenza 2022: l'obiettivo di Raiola, agente del… - sportli26181512 : Milan, Romagnoli spara alto! La richiesta per il rinnovo: Un rinnovo tutt'altro che semplice: secondo La Gazzetta d… - _IlBoris : Non c'era stata una notizia negativa (ma manco positiva) che fosse una sul rinnovo di Romagnoli fino a ieri. Oggi c… - LukeRedblack : @Gazzetta_it @Angelredblack1 6 mln nessuno glieli da oggi. Io credo che il milan se arrivassero offerte per Romagno… -