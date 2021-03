Roma Videoclip in Tour al via per promuovere la musica indipendente (Di martedì 2 marzo 2021) Roma Videoclip in Tour parte alla grande, il nuovo progetto ideato e diretto da Francesca Piggianelli per sostenere la musica ed i Videoclip Al via il secondo appuntamento con un Videoclip in anteprima che sarà premiato alla prossima imminente edizione del ‘RomaVideoclip – il cinema incontra la musica’; è “ASTRONAVE” degli ZERO ASSOLUTO, brano scritto con Gazzelle, regia di Olmo Parenti e la direzione creativa curata da Massimo Sirelli Zero AssolutoGli altri Videoclip Indie selezionati presenti questa settimana e che resteranno in rotazione sono: “Milano” di Bruno Panuzzo regia a cura dei ragazzi del Liceo delle Scienze umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri; “Lasciarsi Andare” di Daniele Rotondo, regia di Diego ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021)inparte alla grande, il nuovo progetto ideato e diretto da Francesca Piggianelli per sostenere laed iAl via il secondo appuntamento con unin anteprima che sarà premiato alla prossima imminente edizione del ‘– il cinema incontra la’; è “ASTRONAVE” degli ZERO ASSOLUTO, brano scritto con Gazzelle, regia di Olmo Parenti e la direzione creativa curata da Massimo Sirelli Zero AssolutoGli altriIndie selezionati presenti questa settimana e che resteranno in rotazione sono: “Milano” di Bruno Panuzzo regia a cura dei ragazzi del Liceo delle Scienze umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri; “Lasciarsi Andare” di Daniele Rotondo, regia di Diego ...

