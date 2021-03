Roma, Mayoral rischia: Fonseca pensa al falso nove (Di martedì 2 marzo 2021) Nel turno infrasettimanale, potrebbe finire in panchina Borja Mayoral. Fonseca potrebbe schierare a sorpresa il falso nove Dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, la Roma punta subito a rifarsi nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina. E all’Artemio Franchi, Paulo Fonseca potrebbe apportare una modifica importante alla sua formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza di Edin Dzeko, Borja Mayoral rischierebbe il posto al centro dell’attacco. L’idea dell’allenatore giallorosso è quella di schierare Mkhitaryan come falso nove; così come fatto già per un tratto di gara domenica scorsa, e soprattutto nel match di Marassi contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Nel turno infrasettimanale, potrebbe finire in panchina Borjapotrebbe schierare a sorpresa ilDopo la sconfitta casalinga contro il Milan, lapunta subito a rifarsi nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina. E all’Artemio Franchi, Paulopotrebbe apportare una modifica importante alla sua formazione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante l’assenza di Edin Dzeko, Borjarischierebbe il posto al centro dell’attacco. L’idea dell’allenatore giallorosso è quella di schierare Mkhitaryan come; così come fatto già per un tratto di gara domenica scorsa, e soprattutto nel match di Marassi contro il Genoa. Leggi su Calcionews24.com

