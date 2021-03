Roma, Festa della Donna 2021: scegli la mimosa che fa per te! (Di martedì 2 marzo 2021) 8 Marzo Festa della Donna Lunedì 8 Marzo si celebra la Festa della Donna, ma quale Donna? Ognuna è diversa, e per festeggiarci tutte non basterebbero tutti i gusti del mondo! Noi ci proviamo lo stesso e vi proponiamo 4 versioni della torta mimosa accompagnata da un biglietto d’auguri: Classica, Cioccolato, Mandarino, Fragola! Potete sceglierne una o creare l’assortimento che preferite:1 mimosa: 5€2 mimose: 9€3 mimose: 13€4 mimose: 16€ Come sempre la prenotazione è obbligatoria MA a causa di un piccolo inconveniente alla rete fissa sara possibile prenotaretelefonicamente SOLO al numero: 0689232228su whatsapp al numero: 3296590390 Inoltre su richiesta è possibile avere anche una versione ... Leggi su funweek (Di martedì 2 marzo 2021) 8 MarzoLunedì 8 Marzo si celebra la, ma quale? Ognuna è diversa, e per festeggiarci tutte non basterebbero tutti i gusti del mondo! Noi ci proviamo lo stesso e vi proponiamo 4 versionitortaaccompagnata da un biglietto d’auguri: Classica, Cioccolato, Mandarino, Fragola! Poteteerne una o creare l’assortimento che preferite:1: 5€2 mimose: 9€3 mimose: 13€4 mimose: 16€ Come sempre la prenotazione è obbligatoria MA a causa di un piccolo inconveniente alla rete fissa sara possibile prenotaretelefonicamente SOLO al numero: 0689232228su whatsapp al numero: 3296590390 Inoltre su richiesta è possibile avere anche una versione ...

