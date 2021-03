Rocco Casalino: 'Per 2 milioni farei il portavoce di Berlusconi, di Renzi mai' (Di martedì 2 marzo 2021) Rocco Casalino sarebbe anche disposto a fare il portavoce di Berlusconi, ma mai quello di Matteo Renzi. ' Per due milioni di euro lo farei, perché l'immagine pubblica di Berlusconi si può recuperare, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021)sarebbe anche disposto a fare ildi, ma mai quello di Matteo. ' Per duedi euro lo, perché l'immagine pubblica disi può recuperare, ...

matteograndi : Mara Venier ha appena annunciato Rocco Casalino ospite a Domenica In. Gli ultrà del “non c’è niente di scandaloso”… - a_padellaro : L'ODIO ANTI-M5S E DUE CONSIGLI ALL'EX PREMIER - Nell’autobiografia Il Portavoce, Rocco Casalino racconta che, nel 2… - Capezzone : +++Spazio denuncia+++ Ingiusta e inaccettabile questa censura tv contro Rocco Casalino. Inspiegabilmente preclusi a… - Domenico_p6 : RT @marianna_eg: “Seppellito lo stile Rocco Casalino dove la sola cosa che contava del gov era presentare in modo roboante aria fritta senz… - zemmu : RT @marianna_eg: “Seppellito lo stile Rocco Casalino dove la sola cosa che contava del gov era presentare in modo roboante aria fritta senz… -