Ritardi nei vaccini e nelle decisioni sulle zone: anche così si va verso la terza ondata (Di martedì 2 marzo 2021) L’ultima settimana epidemiologica (23 febbraio / 1 marzo) ha segnato un’importante inversione di tendenza, con un netto rialzo dei nuovi casi individuati: dinamica già anticipata da questa rubrica, e che purtroppo in assenza di contromisure tempestive ha inevitabilmente trovato conferma. Preoccupa che questa risalita possa avere carattere esponenziale: occorrerà attendere la settimana prossima per avere la certezza che di terza ondata si tratti. L’Italia quasi tutta in giallo di inizio febbraio (con misure che da tempo si sono dimostrate insufficienti) era il terreno di sviluppo obbligato per l’epidemia di Covid-19. I nuovi casi a livello nazionale sono così saliti del 33,3% e sono stati 119.608, con un incremento del’18,3% anche dei nuovi ingressi in terapia intensiva: il totale è passato da 1019 a 1.206, segnalando ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) L’ultima settimana epidemiologica (23 febbraio / 1 marzo) ha segnato un’importante inversione di tendenza, con un netto rialzo dei nuovi casi individuati: dinamica già anticipata da questa rubrica, e che purtroppo in assenza di contromisure tempestive ha inevitabilmente trovato conferma. Preoccupa che questa risalita possa avere carattere esponenziale: occorrerà attendere la settimana prossima per avere la certezza che disi tratti. L’Italia quasi tutta in giallo di inizio febbraio (con misure che da tempo si sono dimostrate insufficienti) era il terreno di sviluppo obbligato per l’epidemia di Covid-19. I nuovi casi a livello nazionale sonosaliti del 33,3% e sono stati 119.608, con un incremento del’18,3%dei nuovi ingressi in terapia intensiva: il totale è passato da 1019 a 1.206, segnalando ...

