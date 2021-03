Riapertura stadi, Vaia: “L’unica strada per tornare a vedere lo sport è vaccinare” (Di martedì 2 marzo 2021) “Il mondo del calcio ha da tempo messo al centro una problematica che è a cuore di tutti gli italiani: quando potremo rientrare negli stadi. Oggi la risposta è ancora più netta. Noi non dobbiamo deflettere da un impegno unico. Abbiamo una sola strada: bisogna vaccinare”. Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, in occasione della donazione di 600 palloni da parte della Figc agli operatori dell’istituto. “Quindi bisogna che il Paese si riappropri della sua capacità di approvvigionamento delle dosi – ha sottolineato – Se vaccineremo tutti potremmo ritornare a godere lo spettacolo dello sport, teatro e cinema, a riappropriarci della nostra vita. Dateci più dosi, vacciniamo di più le persone, usciremo da questa pandemia e torneremo alla normalità”. ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “Il mondo del calcio ha da tempo messo al centro una problematica che è a cuore di tutti gli italiani: quando potremo rientrare negli. Oggi la risposta è ancora più netta. Noi non dobbiamo deflettere da un impegno unico. Abbiamo una sola: bisogna”. Lo ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco, in occasione della donazione di 600 palloni da parte della Figc agli operatori dell’istituto. “Quindi bisogna che il Paese si riappropri della sua capacità di approvvigionamento delle dosi – ha sottolineato – Se vaccineremo tutti potremmo ria godere lo spettacolo dello, teatro e cinema, a riappropriarci della nostra vita. Dateci più dosi, vacciniamo di più le persone, usciremo da questa pandemia e torneremo alla normalità”. ...

sportface2016 : Riapertura stadi, #Vaia: 'L'unica strada per tornare allo stadio è vaccinare' #SerieA - micberna93 : RT @Udinese_1896: Udinese Calcio e @infrontsports sperimentano alla Dacia Arena una soluzione tecnologica per favorire la riapertura in sic… - pietrovass : @BritishFootball È stato deriso da tutta Europa perché lui non fa molto per evitarlo ma tra vaccini, riapertura sta… - dariodangelo91 : @lorepregliasco @zeynep @TheAtlantic Lega Serie A che chiede riapertura degli stadi tra 3, 2, 1.... - jovinco82 : @socios Che bello quando alla riapertura degli stadi vincerò il walk about ?? -