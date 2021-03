Regno Unito, 2600 edifici evacuati per ordigno della II Guerra Mondiale | video (Di martedì 2 marzo 2021) È stata ritrovata nei pressi di un cantiere a Exeter, nella contea di Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale. Oltre 2.600 edifici sono stati evacuati, ma durante l'esplosione controllata i detriti hanno causato diversi danni strutturali a molte abitazioni. Le autorità locali hanno consigliato ai residenti di non tornare nelle loro case prima che non sia stata verificata l'entità dei danni. video attentato bomba chiesa Colombi Sri Lanka Quello che resta di una delle chiese di Colombo, Sri Lanka, devastate ... Siria bomba esplosione attentato Manbij video None fano bomba None Leggi su panorama (Di martedì 2 marzo 2021) È stata ritrovata nei pressi di un cantiere a Exeter, nella contea di Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, una bomba inesplosaSeconda. Oltre 2.600sono stati, ma durante l'esplosione controllata i detriti hanno causato diversi danni strutturali a molte abitazioni. Le autorità locali hanno consigliato ai residenti di non tornare nelle loro case prima che non sia stata verificata l'entità dei danni.attentato bomba chiesa Colombi Sri Lanka Quello che resta di una delle chiese di Colombo, Sri Lanka, devastate ... Siria bomba esplosione attentato ManbijNone fano bomba None

