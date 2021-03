Recovery, Gentiloni “Possibile che il 13% arrivi già prima dell'estate” (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La prima parte dei fondi per il Recovery Plan arriverà prima dell'estate. Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, è ottimista sui tempi di arrivo dei primi finanziamenti europei. “In queste settimane si sta discutendo sui piani nazionali: ciascun paese presenta le proprie proposte per attingere alla quota prestabilita delle risorse europee, il dialogo è costante con i paesi, abbiamo ricevuto bozze da una ventina dei paesi, non abbiamo ricevuto piani definitivi da nessuno dei 27 paesi”, ha detto nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato “con l'approvazione iniziale di questi piani è prevista l'erogazione del 13% dell'ammontare complessivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laparte dei fondi per ilPlan arriverà. Il commissario europeo all'Economia, Paolo, è ottimista sui tempi di arrivo dei primi finanziamenti europei. “In queste settimane si sta discutendo sui piani nazionali: ciascun paese presenta le proprie proposte per attingere alla quota prestabilitae risorse europee, il dialogo è costante con i paesi, abbiamo ricevuto bozze da una ventina dei paesi, non abbiamo ricevuto piani definitivi da nessuno dei 27 paesi”, ha detto nel corso'audizione nelle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato “con l'approvazione iniziale di questi piani è prevista l'erogazione del 13%'ammontare complessivo ...

