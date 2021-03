Recovery, Gentiloni: per l'Italia la sfida è sui tempi di attuazione (Di martedì 2 marzo 2021) Per il successo del Recovery plan Italiano sarà importante l'indicazione degli 'obiettivi e dei relativi tempi di attuazione'. A chiarirlo è il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Per il successo delplanno sarà importante l'indicazione degli 'obiettivi e dei relatividi'. A chiarirlo è il commissario Ue agli Affari economici, Paolo, ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Gentiloni: per l'Italia la sfida è sui tempi di attuazione #coronavirus - infoiteconomia : Recovery plan, Gentiloni: Italia lavori su obiettivi e tempi, è grande sfida - infoiteconomia : Recovery plan, Gentiloni: Se ha successo misura può essere replicata - infoiteconomia : Recovery plan, Gentiloni: Nessun Paese ha presentato piano finale - SimoneBossiLega : Oggi in audizione con il Commissario Europeo Gentiloni discutendo di Recovery Fund...anche se da poco siamo in magg… -