Real Madrid frenato: gli azzardi tattici di Zidane rilanciano…l'Atletico – ANALISI

Dure critiche nei confronti di Zidane dopo il pareggio del suo Real Madrid contro la Real Sociedad: l'arretramento di Casemiro nel mirino e l'Atletico allunga in vetta alla Liga

Dopo i recenti passi falsi dell'Atlético e la striscia positiva del Real Madrid, la Liga si era riaperta. Proprio per questo, la giornata 25 si prospettava molto interessante, visto che entrambe le madrilene avevano impegni molto difficili. I colchoneros scendevano in campo a VillarReal, mentre Zidane ospitava la Real Sociedad. Insomma, anche considerando il derby di domenica prossima, il Madrid stava addirittura sognando un sorpasso che sembrava utopia fino a qualche settimana.

Invece, questa giornata sorride invece al Cholo Simeone: vittoria ...

