Rave party con assembramento e rissa in Darsena. Dopo i negazionisti spuntano i perdonisti. Toti assolve la festa illegale dei giovani milanesi (Di martedì 2 marzo 2021) I fatti sono noti. Sabato scorso a Milano, zone Darsena, c’è stato un Rave party illegale con centinaia di ragazzi senza mascherina e rissa finale di ubriachi che “festeggiavano” l’addio alla zona gialla e il rientro in zona arancione il lunedì prossimo. Le immagini trasmesse hanno destato indignazione e spiegano anche perché il virus galoppi con tanta velocità non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. Fintanto che ci saranno gruppi di sciagurati che si comportano in questo modo criminale, incuranti delle conseguenze per sé stessi e gli altri, i vaccini saranno poco utili. E questo è accaduto, giova ricordarlo, in una regione, la Lombardia, che è saldamente in testa per numero di nuovi contagiati, Dopo essere stata l’epicentro dell’epidemia che ha infettato l’intero l’Occidente. Insomma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) I fatti sono noti. Sabato scorso a Milano, zone, c’è stato uncon centinaia di ragazzi senza mascherina efinale di ubriachi che “festeggiavano” l’addio alla zona gialla e il rientro in zona arancione il lunedì prossimo. Le immagini trasmesse hanno destato indignazione e spiegano anche perché il virus galoppi con tanta velocità non solo nel nostro Paese, ma nel mondo. Fintanto che ci saranno gruppi di sciagurati che si comportano in questo modo criminale, incuranti delle conseguenze per sé stessi e gli altri, i vaccini saranno poco utili. E questo è accaduto, giova ricordarlo, in una regione, la Lombardia, che è saldamente in testa per numero di nuovi contagiati,essere stata l’epicentro dell’epidemia che ha infettato l’intero l’Occidente. Insomma ...

