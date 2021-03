Rapina in villa nel Casertano | carabinieri arrestano due banditi

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTeverola (Ce) – Si finsero militari della Guardia di Finanza per effettuare unain. È l’accusa a carico di due uomini residenti a Torre Annunziata (Napoli), che sono stati arrestati dainell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord – Procuratore Aggiunto Carmine Renzulli – partita in seguito ad unaavvenuta il 12 settembre scorso a Teverola (Caserta), per la quale sono già state arrestate tre persone. I duearrestati oggi – uno finito in carcere, l’altro ai domiciliari – rispondono di, estorsione aggravata e sequestro di persona. Il colpo fu denunciato dalle vittime, una coppia di coniugi – lui è un commercialista – che raccontò che quattro persone con addosso delle pettorine delle Fiamme Gialle, si ...

Il Mattino

Il colpo avvenne il 12 settembre scorso allorquando una coppia di coniugi denunciava di essere stata vittima di una rapina ad opera di quattro persone che nelle prime ore del mattino si presentarono ... Non contenti chiesero un riscatto di 100 mila euro ...