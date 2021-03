Ranieri: “Inter e Milan avanti, ma campionato ancora aperto” (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli. Le sue parole Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A tra l'di Antonio Conte e ildi Stefano Pioli. Le sue parole Pianeta

PianetaMilan : #Ranieri (@sampdoria) a @Gazzetta_it: '@Inter e @acmilan avanti, ma campionato ancora aperto' - #Calcio @SerieA… - dade494 : RT @emmeemme__: @_enz29 Stiamo facendo qualcosa di enorme enzo ENORME, fino a 8 giorni fa vedevo le formazioni combinate del derby e solo 3… - _mastro_94 : “Come si trovano gli stimoli? A fine mese vengo pagato” (Claudio Ranieri) Questa semplice frase vale per chiunque e… - 3dc8 : @MarmoAColazione Beh certo che non è colpa tua o mia, ma non c'è nulla di mastodontico nel battere i migliori nel l… - CesareCherchi : RT @emmeemme__: @_enz29 Stiamo facendo qualcosa di enorme enzo ENORME, fino a 8 giorni fa vedevo le formazioni combinate del derby e solo 3… -