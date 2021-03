Raggi dà il colpo di grazia a 12mila famiglie: si accanisce contro gli ambulanti regolari (Di martedì 2 marzo 2021) Non si placa la protesta degli ambulanti di Roma, vittime dell’ennesima follia targata Virginia Raggi. Il sindaco, infatti, continua a portare avanti imperterrita quella che appare come una vera e propria guerra alla categoria, la cui arma è il bando per la riassegnazione delle concessioni. Una mossa che rappresenta il colpo di grazia a 12mila famiglie già messe in ginocchio dalla pandemia. Si tratta, per altro, di un’ostinazione che porta la prima cittadina a contravvenire a due leggi nazionali e una regionale. In ossequio, invece, a una famigerata direttiva europea, la Bolkestein. Rampelli: «Da Raggi scelta sciagurata» Gli ambulanti, dopo aver protestato nei giorni scorsi in Campidoglio, si sono ritrovati oggi al ministero dello Sviluppo economico. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Non si placa la protesta deglidi Roma, vittime dell’ennesima follia targata Virginia. Il sindaco, infatti, continua a portare avanti imperterrita quella che appare come una vera e propria guerra alla categoria, la cui arma è il bando per la riassegnazione delle concessioni. Una mossa che rappresenta ildigià messe in ginocchio dalla pandemia. Si tratta, per altro, di un’ostinazione che porta la prima cittadina a contravvenire a due leggi nazionali e una regionale. In ossequio, invece, a una famigerata direttiva europea, la Bolkestein. Rampelli: «Dascelta sciagurata» Gli, dopo aver protestato nei giorni scorsi in Campidoglio, si sono ritrovati oggi al ministero dello Sviluppo economico. ...

