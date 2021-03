Ragazzo di 16 anni morto in un parco ad Acilia, la mamma: 'Lo ha rincorso un folle con un'ascia' (Di martedì 2 marzo 2021) Riccardo è morto a 16 anni a causa di un uomo che lo ha rincorso con un'ascia. La mamma del 16enne deceduto lo scorso venerdì 26 febbraio al parco della Madonnetta in zona Acilia, a Roma , vuole che ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Riccardo èa 16a causa di un uomo che lo hacon un'. Ladel 16enne deceduto lo scorso venerdì 26 febbraio aldella Madonnetta in zona, a Roma , vuole che ...

