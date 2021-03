Racket | 2mila euro per garantire “protezione” | 31enne arrestato 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno arrestato un uomo nel Napoletano che ha tentato di farsi pagare da un imprenditore una “”. Marco Antonio Credentino, 31 anni, di origini venezuelane e già noto alle forze dell’ordine deve rispondere di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Un uomo con il volto coperto ad Afragola ha avvicinato un imprenditore edile e chiesto, destinati ala tranquillità del cantiere dove stava lavorando, dicendo che sarebbe passato nei giorni successivi per riscuotere. La vittima non ha ceduto e ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno organizzato un servizio di appostamento. A raggiungere il cantiere per incassare la somma proprio Credentino, presentandosi come appartenente a “quelli delle palazzine”. Prima che potesse ...