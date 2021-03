Rabiot: “C’è rabbia dopo il pari di Verona. Scudetto? Dobbiamo crederci, siamo dei campioni” (Di martedì 2 marzo 2021) Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro lo Spezia: C’è più rabbia o delusione dopo il pari di sabato contro il Verona?“Più rabbia, perché abbiamo iniziato bene la partita, mettendo intensità. Avevamo segnato e dovevamo gestire meglio la partita”. Stasera cosa vi aspettate?“Lo Spezia può vincere con chiunque, Dobbiamo essere concentrati. Attaccano con molto uomini, dovremo quindi stare attenti. Per il resto abbiamo qualità, possiamo segnare contro tutte le squadre: Dobbiamo pensare solo a noi”. Scudetto?“Ci sono ancora tante partite, tanti punti in palio. Dobbiamo crederci, siamo grandi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Adrien, centrocampista della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro lo Spezia: C’è piùo delusioneildi sabato contro il?“Più, perché abbiamo iniziato bene la partita, mettendo intensità. Avevamo segnato e dovevamo gestire meglio la partita”. Stasera cosa vi aspettate?“Lo Spezia può vincere con chiunque,essere concentrati. Attaccano con molto uomini, dovremo quindi stare attenti. Per il resto abbiamo qualità, possegnare contro tutte le squadre:pensare solo a noi”.?“Ci sono ancora tante partite, tanti punti in palio.grandi ...

