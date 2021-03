“Questa tattica funziona solo con mia madre”: Valentina Vignali, consiglio o frecciatina? (Di martedì 2 marzo 2021) Il solito sorriso smagliante e un fisico da urlo. Valentina Vignali incanta i follower con il nuovo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che la ritrae a due passi dalla Fontana di Trevi, nel cuore di Roma.caption id="attachment 109751" align="alignnone" width="1289" Foto: Instagram/captionLa cestista e showgirl romagnola ha lanciato un messaggi agli uomini. "La tattica del non chiamare una donna per farsi richiamare funziona solo con mia madre". Una frecciatina rivolta a qualcuno?embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL6ogCPABWF/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 2 marzo 2021) Il solito sorriso smagliante e un fisico da urlo.incanta i follower con il nuovo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che la ritrae a due passi dalla Fontana di Trevi, nel cuore di Roma.caption id="attachment 109751" align="alignnone" width="1289" Foto: Instagram/captionLa cestista e showgirl romagnola ha lanciato un messaggi agli uomini. "Ladel non chiamare una donna per farsi richiamarecon mia". Unarivolta a qualcuno?embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CL6ogCPABWF/" Golssip.

Mterryf1 : @Luissss97 Eh lo so però è vincente questa tattica Sulla comunicazione sono al top Di solito sono sollevato se dicono che saranno più veloci - bobmch84 : @pisto_gol Non tutti sanno costruire dal basso, è questa la differenza sostanziale. Qualità individuale e tattica. - ricciomarino : Quanto odio questa tattica. Ho messo quaranta anni per scoprirla ed è nauseante vedere quanto è diffusa - NikiIBarbaro : @il_Malpensante Ti ho sempre sostenuto dall'inizio in questa analisi tattica. I miei complimenti sinceri Alberto. - senzadubbiome : Guardando i sondaggi (che sono sempre da prendere con le pinze), mi sorge un dubbio: ma il PD con questa tattica su… -