“Quartieri Nascosti” | il docufilm dei napoletani VIDEO

Napoli – L'associazione Miniera ai Quartieri Spagnoli presenta "Quartieri Nascosti", un docufilm che racconta dell'artigianato e dei lavoratori napoletani. L'associazione Miniera ai Quartieri Spagnoli, di Salvatore Iodice e Fabio De Rienzo, presenta "Quartieri Nascosti" un docufilm a costo zero in collaborazione con Gennaro Giugliano. Un gruppo di adolescenti, grazie alle richieste di una donna, scopre un'antica targa ai Quartieri Spagnoli e, cercando di decifrarla e interpretarla, vengono catapultati indietro nel tempo, dal 1624 fino alla seconda guerra. Un viaggio temporale ed emozionale alla scoperta di un lato nuovo ed affascinante dei Quartieri.

