Quanto si stanno riducendo le competenze degli studenti delle medie (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Con la chiusura delle scuole dovuta al Covid c'è il rischio concreto, in assenza di interventi mirati, di una perdita secca di 0,6 anni di scuola e di un aumento fino al 25% della quota di bambini della scuola secondaria inferiore al di sotto del livello minimo competenze. È Quanto emerge da un'analisi di Save the Children diffusa oggi. Le perdite sono maggiori tra gli studenti provenienti da famiglie meno istruite, a conferma delle preoccupazioni per l'iniquità dell'impatto della pandemia sui bambini e sulle famiglie. L'Ocse e la Banca Mondiale hanno stimato gli effetti economici di questa perdita di apprendimento, valutando che l'impatto economico condurrà a una contrazione del PIL dei Paesi in media dell'1,5% nel resto del secolo. È necessario, avverte Save the Children, poter disporre ... Leggi su agi (Di martedì 2 marzo 2021) AGI - Con la chiusurascuole dovuta al Covid c'è il rischio concreto, in assenza di interventi mirati, di una perdita secca di 0,6 anni di scuola e di un aumento fino al 25% della quota di bambini della scuola secondaria inferiore al di sotto del livello minimo. Èemerge da un'analisi di Save the Children diffusa oggi. Le perdite sono maggiori tra gliprovenienti da famiglie meno istruite, a confermapreoccupazioni per l'iniquità dell'impatto della pandemia sui bambini e sulle famiglie. L'Ocse e la Banca Mondiale hanno stimato gli effetti economici di questa perdita di apprendimento, valutando che l'impatto economico condurrà a una contrazione del PIL dei Paesi in media dell'1,5% nel resto del secolo. È necessario, avverte Save the Children, poter disporre ...

Quanto si stanno riducendo le competenze degli studenti delle medie AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Quanto si stanno riducendo le competenze degli studenti delle medie Con le chiusure delle scuole, per Save the Children è necessario poter disporre di un quadro dettagliato e preciso relativo alla perdita di apprendimento per poter intervenire ...

