Quanto aumentano i contagi con il ritorno a scuola in presenza (Di martedì 2 marzo 2021) Il passaggio dalla didattica a distanza a quella in aula fa crescere l'indice Rt del 25%, mentre il passaggio inverso lo fa abbassare nella stessa misura, sostiene Giovanni Sebastiani, matematico del ... Leggi su today (Di martedì 2 marzo 2021) Il passaggio dalla didattica a distanza a quella in aula fa crescere l'indice Rt del 25%, mentre il passaggio inverso lo fa abbassare nella stessa misura, sostiene Giovanni Sebastiani, matematico del ...

