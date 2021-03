Quanti soldi ha investito l’Italia per fermare i migranti? (Di martedì 2 marzo 2021) Dal gennaio 2015 al novembre 2020, l’Italia ha investito almeno 1,3 miliardi di euro in 25 paesi africani per impedire gli arrivi in Europa. Lo denuncia un nuovo rapporto di Action Aid. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Dal gennaio 2015 al novembre 2020,haalmeno 1,3 miliardi di euro in 25 paesi africani per impedire gli arrivi in Europa. Lo denuncia un nuovo rapporto di Action Aid. Leggi

