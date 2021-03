PUTIN ANNUNCIA LA TOTALE INDIPENDENZA DAL DOLLARO USA “CONTROLLATO DAI ROTHSCHILD

(Di martedì 2 marzo 2021) In una dichiarazione,ha detto che il suo paese è finalmente libero dalla “presa gelida” del cartello bancarioe della cabala del Nuovo Ordine Mondiale. Due anni prima, il presidenteaveva proibito a Jacobe alla sua cabala bancaria del Nuovo Ordine Mondiale di operare in territorio russo “in qualsiasi circostanza”. proviene da Database Italia.

RobertoMattiaz1 : RT @gditom: Si cambia passo ancora una volta: l'Amministrazione di Joe Biden annuncia sanzioni contro la Russia di Putin per l'avvelenament… - gditom : Si cambia passo ancora una volta: l'Amministrazione di Joe Biden annuncia sanzioni contro la Russia di Putin per l'… - Paolo34994158 : @osamundR Putin annuncia? Dove? - LB19712 : RT @trinacria_10: PUTIN ANNUNCIA: È finita! I massoni hanno fallito! Il nuovo ordine mondiale è fallito! Il presidente russo V. Putin ha… - sabrina__sf : RT @trinacria_10: PUTIN ANNUNCIA: È finita! I massoni hanno fallito! Il nuovo ordine mondiale è fallito! Il presidente russo V. Putin ha… -

Ultime Notizie dalla rete : PUTIN ANNUNCIA

L'amico Trump non c'è più e persi fa più difficile. Dietro l'avvelenamento di Alexey Navalny c'è il governo di Mosca. E' ... L'amministrazione Bidenquindi sanzioni contro funzionari e ......migliaia di dosi per i nostri connazionali che lavorano o vivono vicino alla Repubblica' e... peraltro grande amico di Vladimir: 'Secondo gli esperti funziona benissimo, ma è in attesa ..."Ripetiamo il nostro appello a una liberazione immediata e senza condizioni di Alexei Navalny": lo hanno annunciato alcuni dirigenti americani protetti dall'anonimato, annunciando le sanzioni contro d ...Il governo statunitense ha accusato l’F.S.B., servizio di sicurezza federale russo, per l’avvelenamento di Aleksej Navalny, nemico numero uno di Vladimir Putin. Il presidente americano, Joe Biden, ha ...